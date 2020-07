Coop, prodotti ritirati: frolle al cioccolato via dai banconi

Nuovo provvedimento da parte dell’azienda Coop, che ha dovutto ritirare alcuni prodotto dai banconi: si tratta di frolle al cioccolato

L’azienda Coop ha lanciato un nuovo provvedimento nelle ultime ore con alcuni prodotti ritirati con effetto immediato dai rispettivi punti vendita. Pacchi di frolle farcite di crema al cacao sono stati tolti dai banconi dell’azienda visto all’interno c’è presenza di alcune tracce di latte. Sull’etichetta, però, non è riportato il tutto e potrebbero esserci anche reazioni allergiche.

Coop, ecco come fare con il rimborso

La problematica è nata soprattutto per chi risulta allergico. Così sia l’azienda Coop che il portale ricettasprint hanno consigliato di non consumare il prodotto, se siete intolleranti al lattosio. Chi ha comprato ultimamente il prodotto e non può consumarlo per questi motivi, potrebbe anche essere rimborsato riportando il prodotto al supermercato. Due sono le modalità: o il rimborso della cifra spesa oppure si andrà con la sostituzione con un altro prodotto. Infine, non serve, per questo caso particolare, la presenza dello scontrino. Non è la prima volta che succede questo con altri esempi negli ultimi mesi con numerosi prodotti ritirati con effetto immediato.