È sensazionale l’immagine che Belen Rodriguez ha postato, facendo un magnifico regalo ai suoi ammiratori. Su Instagram l’argentina si fa vedere così.

Più bella che mai, Belen Rodriguez dimostra di avere superato i dolori delle scorse settimane. La modella argentina ci regala questi scatti. Come noto, lei è rimasta molto scottata dalla fine dell’amore con Stefano De Martino, con il quale si è lasciata per la seconda volta. Nella giornata di giovedì 23 luglio sembra sia avvenuto anche un poco piacevole incontro in aeroporto a Milano Malpensa, con Belen che ha portato il figlio Santiago dal papà. Ma i due sembra che non si siano scambiati nessun saluto.

LEGGI ANCHE –> Belen | scatto conturbante in versione professoressa | FOTO

Visualizza questo post su Instagram 𝚂𝚙𝚕𝚊𝚜𝚑 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 24 Lug 2020 alle ore 4:49 PDT

Lei però negli ultimi tempi sul suo profilo personale Instagram non fa altro che postare immagini nelle quali trasmette l’idea di essere felice e spensierata. In una foto la vediamo in piscina senza il pezzo di sopra del costume. Una immagine realizzata appositamente per acchiappare like, ed in questo la missione è più che riuscita.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Maria Elena Boschi Ischia | scatto in bikini subito cancellato | FOTO

Belen Rodriguez, bellissima mentre esce dall’acqua

Visualizza questo post su Instagram 𝙲𝚘𝚝𝚛𝚒𝚕 𝚕𝚘𝚟𝚎 ♡︎ #newcampaign2020 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 23 Lug 2020 alle ore 4:07 PDT

Poi eccola mentre sale in barca dal mare, bella e con uno sguardo irresistibile. Magnifica in costume, con un fisico sinuoso, come fosse una sirena senza coda e con un paio di gambe magnifiche. Anche stavolta i fans perdono la testa per lei e non le risparmiano una tempesta di ‘mi piace’.

LEGGI ANCHE –> Belen | via il pezzo di sopra su Instagram | ‘Ops’ | FOTO