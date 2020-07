Barbara d’Urso, un altro scatto in vacanza: “Bacetto”

Momenti di relax per Barbara D’Urso che continua a regalare scatti dalle vacanze dopo duri mesi durante l’emergenza Coronavirus

Periodo di vacanze per Barbara D’Urso. La conduttrice di Pomeriggio 5, Live Non è la d’Urso e Domenica Live, si sta godendo il meritato relax dopo alcuni mesi davvero delicati durante l’emergenza Coronavirus andando sempre in onda e senza fermarsi mai. Tanti gli scatti al mare e in spiaggia per la presentatrice più amata dagli italiani. Nell’ultimo si è fatta fotografare insieme al suo cagnolino con un bacetto di quest’ultimo sul proprio collo: “Bacetto”.

Leggi anche–> Via il costume | splendida ma è polemica | FOTO

LEGGI ANCHE –> Barbara d’Urso bellissima al mare: la super scollatura fa impazzire i fan



Barbara d’Urso, il meritato relax

In vista della prossima stagione la d’Urso tornerà alla carica con le sue solite trasmissioni Domenica Live, Pomeriggio Cinque e Live-Non è la d’Urso, in programma a metà settembre. Ancora alcune settimane lontana dalla tv per essere poi il volto noto di Canale5. Al momento non sembrano esserci novità per il futuro della d’Urso.