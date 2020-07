Automobilista investe bimbo di 8 anni: il piccolo è in fin di vita

Un guidatore è stato arrestato dopo aver investito un bimbo di 8 anni: il piccolo si trova in ospedale e sta lottando per rimanere in vita.

Un incidente d’auto avvenuto ieri sera intorno alle 20 (fuso orario di Londra) potrebbe essere fatale ad un bimbo di appena 8 anni. La notizia è stata riportata da tutti i tabloid inglesi, ma al momento le informazioni sull’accaduto scarseggiano. Secondo una prima ricostruzione pubblicata sul ‘Mirror‘, il piccolo stava attraversando la strada quando è stato travolto dall’auto.

L’incidente si è verificato nella zona residenziale di Ryecroft Road ad Ashton-Under-Lyne (Manchester). Trattandosi di una zona abitata, il limite di velocità è molto basso, il che dovrebbe permettere agli automobilisti di frenare in tempo in caso di imprevisto. La polizia sospetta che il guidatore in questo caso stesse andando ad una velocità superiore a quella consentita e che questo gli abbia impedito di arrestare la sua corsa quando ha visto il bimbo. Per questo motivo l’uomo è stato arrestato per sospetta guida pericolosa, tuttavia al momento non è stata comunicata un dinamica ufficiale del sinistro.

Bimbo di 8 anni travolto da un’auto: gravi le sue condizioni

Il guidatore si è comunque fermato a prestare soccorso al piccolo ed ha chiamato l’ambulanza per farlo portare in ospedale. Non è chiaro se sia stato sottoposto o meno ad un test per verificare tracce di alcol o droga nel sangue. Per quanto riguarda il bimbo, pare che fosse già in condizioni gravi quando i paramedici sono giunti sul posto. I soccorritori hanno effettuato un primo intervento sul posto, quindi hanno caricato il piccolo sulla vettura e lo hanno portato in ospedale. Adesso si trova ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata e le sue condizioni sono molto grave. Le ferite riportate, infatti, sono potenzialmente letali e si spera che possa riprendersi.