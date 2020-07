Aurora Ramazzotti fa di nuovo breccia nel cuore dei suoi follower. Questa volta è una foto in bikini scattata in campagna a far chiacchierare.

Aurora Ramazzotti diventa sempre più bella. Sono numerosissimi gli scatti che hanno fatto il giro del web e che la vedono come protagonista. Con la madre Michelle Hunziker sembrano sorelle: è proprio vero che buon sangue non mente. Influencer e presentatrice televisiva, nonostante la giovanissima età, Aurora sembra essere nata per stare sotto la luce dei riflettori.

Leggi anche->Aurora Ramazzotti, la foto senza ritocchi: “Ci vuole coraggio…”

Si trova in Toscana momentaneamente la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazotti. La ragazza non ha rinunciato quest’anno alle proprie vacanze, alternandole con il lavoro e gli impegni privati. Nonostante l’emergenza Covid abbia in qualche modo condizionato le tabelle di marcia, sembrerebbe proprio che la ragazza sia comunque riuscita a ritagliarsi un po’ di tempo per restare immersa nella natura.

Leggi anche->Aurora Ramazzotti, rottura con l’amico di sempre Tommaso Zorzi?

Lo scatto pubblicato sui social nelle ultime ore ha infiammato i follower. Per Aurora è infatti già pioggia di commenti e di like. Completamente circondata dal verde, la ragazza appare seduta su una sedia, intenta a ripararsi con l’aiuto di un libro dai raggi del sole. Il fisico da urlo è messo in mostra da uno strepitoso bikini cosparso di brillantini. Una camicetta azzurra le copre le spalle, ed il dettaglio di una catenina intorno alla vita non è passato per niente inosservato. Come al solito, la dolce Aurora sa sempre come colpire i suoi fan.

Visualizza questo post su Instagram 🌳🐝📚 Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 24 Lug 2020 alle ore 2:39 PDT

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Aurora Ramazzotti bellissima e senza filtri sui social

Non è nuova Aurora Ramazzotti agli scatti al naturale. La ragazza posa spesso infatti senza trucco e non ha paura di mostrarsi ai follower così come mamma l’ha fatta. Anche l’ultima foto postata sui social la raffigura completamente struccata. Soltanto un bikini ed una camicia a coprire braccia e spalle, niente di più. Semplice e bellissima, Aurora continua a dimostrare quanto la naturalezza le calzi strepitosamente a pennello.