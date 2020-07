Antonella Clerici, la strana foto con Vittorio Garrone: “Imboscati”

Uno scatto alquanto strano quello pubblicato poche ore fa dalla conduttrice Rai Antonella Clerici. Ecco lo scatto in compagnia di Vittorio Garrone in attesa del ritorno in tv

Continuano le vacanze per la presentatrice Antonella Clerici, pronta per un nuovo programma di cucina che sarà intitolato E’ sempre mezzogiorno, che andrà in onda da settembre dal lunedì al venerdì su Rai1 prendendo il posto de La prova del cuoco. In attesa di ripartire così la conduttrice si gode del tempo libero in compagnia della dolce metà Vittorio Garrone. Da poche ore è stata così pubblicata una foto sul suo profilo Instagram.

Leggi anche–> Antonella Clerici | ‘Non ho fatto fuori io Elisa Isoardi’



LEGGI ANCHE –> Antonella Clerici, il gesto inaspettato verso Elisa Isoardi: incredibile



Antonella Clerici, lo scatto su Instagram

La bionda presentatrice ha, inoltre, aggiunto nella didascalia della foto: “Imboscati” con una emoticons come linguaccia sotto lo scatto. Sono arrivati così tanti commenti e like dei seguaci anche da parte di personaggi del mondo dello spettacolo, come Laura Torrisi e Sandra Milo. Ancora diverse settimane di vacanze per la Clerici, che poi dovrà dirigersi negli studi Rai di Milano per la nuova trasmissione E’ sempre mezzogiorno: l’inizio ufficiale del programma dovrebbe arrivare lunedì 7 settembre.