Anna Lou, figlia di Morgan e Asia Argento: esordio nelle serie tv

La figlia di Morgan e di Asia Argento, Anna Lou Castoldi, è pronta a fare il suo esordio nel mondo delle serie tv e sarà nel cast di Baby.

Sarà nel cast della serie tv Baby, giunta alla sua terza stagione, una figlia d’arte che finora non ha avuto ancora grandi esperienze. Stiamo parlando di Anna Lou Castoldi, figlia del cantante Morgan e dell’attrice Asia Argento.

Leggi anche –> La figlia di Asia Argento imbratta pullman e si vanta su Instagram

La ragazza, che un paio di anni fa aveva fatto discutere per aver imbrattato un pullman, ha già lavorato sul grande schermo, nella pellicola del 2014 “Incompresa”, film diretto dalla madre Asia Argento. Interpretava Donatina in un film che è stato molto apprezzato.

Leggi anche –> Roma: denunciata la figlia di Morgan e Asia Argento

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Esordio nelle serie tv per Anna Lou Castoldi

Più di recente, Anna Lou Castoldi, che sembra a questo punto voler seguire le orme della madre, è stata protagonista del film fashion evento “Aelektra” di Antonio Grimaldi Couture realizzato sempre con la madre. Adesso questa nuova e interessante esperienza, ovvero l’esordio nel mondo delle serie televisive.

La figlia di Morgan e di Asia Argento, nonché nipote del maestro dell’horror, sarà protagonista della terza ed ultima stagione di Baby in arrivo su Netflix. La serie verrà trasmessa in autunno e come noto si basa su fatti realmente accaduti. Infatti, è ispirata allo scandalo delle squillo minorenni nel quartiere Parioli di Roma.