Walter Magnani chi era il ragazzo morto nell’incidente in moto a Sonico

Il giovane Walter Magnani è deceduto in un tragico incidente motociclistico avvenuto a Sonico, la prossima settimana avrebbe compiuto 26 anni.

La vita di Walter Magnani si è spenta tragicamente ieri pomeriggio. Il giovane stava guidando la sua CBR 600 sulla via Nazionale di Sonico, piccolo comune in provincia di Brescia, quando è rimasto vittima di un incidente letale. Secondo quanto emerso dalla cronaca locale, il ragazzo si è schiantato contro un mezzo pesante che stava svoltando sulla sinistra. Walter si è accorto troppo tardi del pericolo e, sebbene abbia provato a frenare, non è riuscito a fermare la sua moto in tempo.

Leggi anche ->Grave incidente sulla provinciale Altamura-Corato: un morto e più feriti

L’autista del camion a sua volta non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto con la moto ed è sembrato decisamente scioccato quando a raccontato l’accaduto alle forze dell’ordine. I paramedici giunti sul luogo del sinistro hanno fatto il possibile per rianimare il giovane, praticandogli un massaggio cardiaco per oltre mezz’ora prima di dichiararne il decesso. Come da prassi sono stati sequestrati entrambi i mezzi e l’autista del camion è stato sottoposto a controllo anti droga e alcol. Al momento è in corso un’indagine per omicidio stradale, per accertare le responsabilità del camionista nell’incidente.

Leggi anche ->La giornalista Nina Kapur morta dopo un incidente in motorino

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi era Walter Magnani, il ragazzo morto ieri nell’incidente

Nato il 26 luglio del 1994 a Segno, frazione di Predaia (Trento), Walter Magnani si era trasferito da tempo a Mù, frazione di Edone (Brescia). Qui viveva da solo dopo il divorzio con l’ex moglie Michela. La coppia aveva un vissuto importante ed era in ottimi rapporti, anche e soprattutto per il benessere dei tre figli: Bryan, Katrine e Liam. Ragazzo dedito al lavoro, Walter faceva il boscaiolo per un’azienda bresciana. Tra qualche giorno avrebbe compiuto 26 anni.