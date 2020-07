Tina Cipollari ha lasciato il fidanzato: ritorno di fiamma con Kikò?

Secondo recenti rumor Tina Cipollari avrebbe lasciato il fidanzato Vincenzo e starebbe cercando di ricucire il rapporto con Chicco Nalli.

Da tempo si vocifera che la relazione tra Tina Cipollari, storia opinionista di ‘Uomini e Donne’, e l’imprenditore Vincenzo sia entrata in crisi. I due non hanno passato il lockdown insieme e anche dopo la riapertura pare non si siano visti. Questo perché da tempo i due non pubblicano delle foto insieme e perché i bene informati continuano a vociferare di una presunta rottura.

L’addio ha del clamoroso, visto che la coppia sembrava in perfetta sintonia e che si parlava anche di nozze imminenti. I fan dunque s’interrogano su quale possa essere stata la causa di una simile decisione. A rispondere nelle scorse ore è stato il settimanale di gossip ‘Di più Tv‘, secondo cui l’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ si sarebbe stancata della relazione a distanza. Per ragioni lavorative e familiari (i figli sono cresciuti e vanno a scuola a Roma) Tina non vuole lasciare la Capitale, mentre Vincenzo non può lasciare Firenze.

Tina Cipollari vuole tornare con Chicco Nalli?

L’indiscrezione del settimanale proviene da un presunto amico della coppia che avrebbe dichiarato: “Tina era stanca di vivere un amore a distanza ma soprattutto ha sempre sperato di ritrovare una certa intesa con suo marito, anche per il bene dei loro bambini”. Lo stesso ha poi suggerito che ci potrebbe essere un rinnovato interesse per Chicco Nalli, l’ex marito e padre dei suoi figli.

Sappiamo che l’hair stylist ha una relazione con la bella Ambra Lombardo, ma anche in questo caso le occasioni in cui si sono mostrati insieme si sono diradate e si parla di una rottura. Stando alle rivelazioni fatte a ‘Di più tv’, Tina e Kikò si sarebbero riavvicinati quando l’uomo ha accusato un malore e l’ex moglie gli è stata accanto in ospedale. Ma il motivo del possibile ritorno sarebbe soprattutto il desiderio della Vamp di ricreare una famiglia: “Anche se in tv si mostra in un modo, Tina è in realtà una donna d’altri tempi, crede molto in alcuni valori. E, oltre che nella dieta, ora vuole impegnarsi anche per rimettere insieme la sua famiglia, in cui ha sempre creduto e su cui ha sempre puntato”.