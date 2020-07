Temptation Island, le anticipazioni: Andrea molla tutto

Per Temptation Island nuove anticipazioni sulla coppia formata da Andrea Battistelli e Anna Boschetti. Lui sembra pronto a mollare tutto.

Temptation Island torna in onda stasera giovedì 23 luglio con la quarta puntata. Sulla pagina Instagram del programma viene pubblicato un video su Andrea Battistelli, fidanzato di Anna Boschetti.

LEGGI ANCHE -> Stasera in tv – Temptation Island: le anticipazioni di oggi, 23 luglio

LEGGI ANCHE -> Massimo e Sonia Temptation Island | “L’amore è finito”

A Temptation Island 2020 la coppia formata da Andrea e Anna sembra essere ai ferri corti. La ragazza ha deciso di mettere alla prova la loro relazione facendo ingelosire Andrea, ma secondo lui è soltanto una scusa per potersi avvicinare ai tentatori. Il pubblico sembra schierarsi a favore proprio del ragazzo, non credendo ai comportamenti di Anna. Anche i suoi compagni lo sostengono, soprattutto l’ex calciatore Lorenzo Amoruso, che lo ha convinto a restare nel programma per avere più prove sulla sua relazione.

LEGGI ANCHE -> Temptation Island: happy ending per Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro

Temptation Island 2020, Andrea e Anna resteranno insieme?

Nell’ultimo video di anticipazioni pubblicato su Instagram, viene mostrato Andrea Battistelli al limite della sopportazione. Sembra aver visto qualcosa che non gli piace affatto, più grave delle mancanze di rispetto che ha visto da parte di Anna nei giorni passati. “Ognuno prenda strade diverse. Poi fatti la vita tua con Carletto!“, ha esclamato arrabbiato Andrea. Se prima il ragazzo voleva trovare delle conferme sul suo rapporto e aveva dei dubbi sul mettere al mondo un figlio, adesso sembrano scomparsi. Andrea sembra sempre più lontano da Anna, ma i due hanno un legame fortissimo. Riusciranno a superare le difficoltà insieme?

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!