Instagram Naike Rivelli yoga. La figlia di Ornella Muti ormai non stupisce più. Ogni suo post social è incentrato su ironia e provocazione. La vediamo così.

Ormai non stupiscono più i suoi atteggiamenti provocatori: Naike Rivelli fa yoga a modo suo all’interno del bosco. Ed appare felice e spensierata come una bambina. La 45enne attrice ed influencer, perché ormai ha acquisito un certo seguito sui social network ed in particolar modo su Instagram, ha pubblicato una serie di contenuti ‘a modo suo’. Dove si fa vedere del tutto senza vestiti in pose differenti.

Ed in tutte loro, Naike Rivelli fa yoga, mostrando di trovarsi molto a suo agio senza niente addosso. Una cosa che non è da tutti. Lei poi, va sottolineato, continua ad essere in forma splendida. Merito dell’esercizio fisico ma anche spirituale che porta avanti con costanza da anni. Ed i fans la esaltano.

Naike Rivelli yoga, come sempre alla sua maniera

