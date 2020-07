Perdere la vita a 20 anni è sempre una tragedia. Christian Bonifacino non ce l’ha fatta: Pallare è in lutto con la famiglia davvero distrutta

Una tragedia davvero incredibile. Christian Bonifacino, che avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 8 agosto, non ce l’ha fatta con un grande dolore di papà Flavio, mamma Sara e del fratello Nicholas. La sua grande passione era la bici e le numerose salite e discese, ma la vita gli ha riservato così una brutta sorpresa. Dopo il diploma al Patetta, già dallo scorso autunno ci sono state le prime avvisaglie venendo così ricoverato a Torino con la notizia diffusa dal vice sindaco di Pallare Cristina Lagorio: “Tutto il paese, l’amministrazione comunale, le associazioni, si stringono alla famiglia”.

Leggi anche–> Bambino morto in piscina | la tragedia subito dopo un tuffo



LEGGI ANCHE –> La tragedia di Emanuele Vetere, il paracadutista morto a Piombino



Morto Christian Bonifacino, il messaggio

Il messaggio di cordoglio è arrivato anche dall’Olimpia Carcarese che ha salutato il giovane ragazzo con un messaggio su Facebook: “Oggi è arrivata una di quelle notizie che non avremmo mai voluto ricevere. Ci ha lasciati un giovane di quasi 20 anni, Christian Bonifacino…lo ricordiamo sorridente per le vie di Carcare, lui era un pallarese, ma frequentava spesso il nostro paese, dove aveva tanti amici”. Poi ha aggiunto: “In questo momento di profondo dolore, ci stringiamo tutti, uno per uno, intorno alla famiglia Bonifacino con la speranza di dare loro un piccolo conforto. Per questo, abbiamo deciso in segno di lutto di rinviare a mercoledì 29 luglio le finali del Torneo di Calcio Tennis, in programma questa sera. Il Corrent starà in silenzio per te Christian, per accompagnarti nel tuo viaggio”. “Riposa in pace”.