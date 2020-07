Mistero Maria Elena Boschi Ischia. L’ex ministro è sull’isola napoletana e per qualche motivo non c’è più traccia sui social di una sua foto in costume.

Desta curiosità la sparizione di uno scatto dai profili social di Maria Elena Boschi. La capogruppo di Italia Viva alla Camera sta trascorrendo una bellissima vacanza ad Ischia.

LEGGI ANCHE –> Giulio Berruti ammette: “Amo Maria Elena Boschi”

Nei suoi ultimi post pubblicati in particolare su Instagram, la 39enne ex ministro originaria di Montevarchi, in provincia di Arezzo, si dice incantata dalla bellezza dell’Isola che si staglia nel Golfo di Napoli. A far discutere però è il fatto che sia stata rimossa una fotografia che la ritrae in costume da bagno. Un vero e proprio bikini. Ed assieme a Maria Elena Boschi, in questa foto, ci sono i tanti amici che stanno condividendo lei questa vacanza sull’isola campana. Da quanto risulta, in origine la foto ‘incriminata’ era finita online dopo che il giornalista Lorenzo Crea aveva provveduto a condividerla, accompagnata dal commento “Che bella cosa l’amicizia”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Maria Elena Boschi Giulio Berruti | che bacio | i due beccati in strada | FOTO

Maria Elena Boschi Ischia, il mistero della foto cancellata

Tempo pochi istanti però e la foto è scomparsa, senza lasciare traccia. Anche se qualcuno dal click veloce è riuscito ad effettuare uno screenshot ed a condividere comunque l’immagine in rete. Che la Boschi abbia ritenuto quel suo costumino troppo succinto? Non è da escludere, e forse lei stessa potrebbe avere chiesto a Lorenzo Crea di rimuovere quella foto.

LEGGI ANCHE –> La Boschi sorpresa a cena con Giulio Berruti – VIDEO