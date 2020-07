La conduttrice televisiva Mara Venier ha compiuto dei progressi incredibili. Il marito Nicola lo annuncia in un modo davvero particolare

Mara Venier sembra essersi messa finalmente alle spalle l’infortunio al piede che l’ha portata a dover condurre da seduta le ultime puntate di Domenica In. Il suo incidente è stato soggetto di scherzi da parte di Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi ad Uno Mattina, per niente apprezzato dalla conduttrice.

Oggi, a un mese dalla fine della trasmissione di Mara Venier, finalmente la conduttrice può tornare a camminare regolarmente, anche fuori casa. A darne la notizia è il marito Nicola Carraro su Instagram, con una foto che ritrae la presentatrice di spalle, su un lido, e senza stampelle. “Piano piano si ricomincia a camminare“, scrive il marito della Venier ottenendo migliaia di commenti e di ‘mi piace’, anche da personaggi famosi come Alberto Matano.

Visualizza questo post su Instagram Piano, piano si ricomincia a camminare 😊 Un post condiviso da Nicola Carraro (@provo2000) in data: 22 Lug 2020 alle ore 11:22 PDT

Vacanze d’amore per Mara Venier e il marito Nicola Carraro

Nicola Carraro aveva già anticipato in un post Instagram di ieri di essere in vacanza con la moglie Mara Venier che, evidentemente, dopo la lunga stagione televisiva si sta concedendo un po’ di meritato riposo. Da metà settembre sarà nuovamente alla conduzione di Domenica In per quella che, come ha già annunciato, sarà la sua ultima stagione con il programma. I fans, però, sperano in un ritorno anche per l’edizione 2021/2022.

