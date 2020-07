Lazio Cagliari Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Lazio e Cagliari chiude la 35esima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Stasera alle 21.45 si chiude la 35esima giornata della Serie A TIM con il match tra Lazio e Cagliari. Le due squadre hanno aspettative diverse in questa ultimissima parte della stagione in corso, dopo la ripresa post lockdown.

Il match di questa sera sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. La Lazio, vincendo stasera, avrebbe la certezza della qualificazione in Champions League, ma soprattutto invertirebbe la rotta legata a un periodo difficile, con soli 7 punti realizzati dalla ripresa del campionato.

Lazio Cagliari: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca alle 21.45 del 23 luglio 2020 allo stadio Olimpico di Roma tra i padroni di casa della Lazio e il Cagliari è solo su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky.



La partita è visibile anche in televisione: basta collegarsi infatti al canale 209 di Sky, se avete attivato il servizio congiunto Sky-DAZN. Nel computo totale degli scontri diretti a Roma tra le due squadre, sono ben ventuno le vittorie dei laziali contro le sette del Cagliari, più cinque pareggi. Negli ultimi otto anni, i sardi hanno perso sempre. L’ultima vittoria risale al 2009 con gol di Matri.

Lazio Cagliari, le due squadre in campo: le formazioni

Inzaghi e Zenga stanno completando le loro scelte e tutto sembra pronto o quasi per il match di questa sera. Queste le probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Klavan; Faragò, Nandez, Rog, Ionita, Mattiello; Simeone, Joao Pedro.