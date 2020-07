Juventus vince lo Scudetto se: record e possibili combinazioni

Serie A TIM, Juventus vince lo Scudetto se: record di Cristiano Ronaldo e possibili combinazioni, quanti punti mancano alla matematica.

Il pareggio dell’Inter nella partita di ieri contro la Fiorentina ha messo i nerazzurri a meno sette dai bianconeri della Juventus, alle spalle dell’Atalanta, che di punti dalla vetta ne ha sei. Ma alla Juventus basta pochissimo per vincere il nono scudetto consecutivo.

Per festeggiare già da stasera, infatti, la Juventus dovrebbe vincere a Udine contro una squadra che lotta per non retrocedere. Una prospettiva, dunque, che non è del tutto inverosimile, anzi. Ma questo perché?

Record e combinazioni: cosa deve fare la Juventus, vince lo scudetto se

Vincendo oggi, la Juventus andrebbe a più nove dall’Atalanta a tre giornate dalla fine. Rispetto ai nerazzurri bergamaschi, ha però conquistato più punti negli scontri diretti, con una vittoria e un pareggio. Questo significherebbe che potrebbe anche permettersi di perdere le ultime tre partite e sarebbe comunque irraggiungibile. Ma se non vincesse stasera?

Anche non vincendo stasera, probabilmente la Juventus rimanderebbe solo di una giornata la festa scudetto. Infatti, sempre per la matematica, gli mancano tre punti per avere la certezza di vincere il nono scudetto, andando a migliorare un record che già le appartiene. A proposito di record, quest’anno potrebbe cadere un altro record: quello di gol realizzati in una stagione. Questo appartiene a Gonzalo Higuain che nella stagione 2015/16, con la maglia del Napoli, ne realizzò ben 36.