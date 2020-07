Grave incidente stradale nel corso della notte, con un’auto che va a schiantarsi con estrema violenza contro un camion dei rifiuti. C’è una vittima.

Un incidente stradale è avvenuto nelle prime ore di giovedì 23 luglio 2020 a Roma. Verso le 02:30 è avvenuto un forte impatto tra un’auto ed un compattatore dei rifiuti. Purtroppo lo schianto ha portato alla scomparsa dell’occupante della vettura.

Il veicolo ha invaso la corsia opposta, andando ad urtare con grande violenza contro il mezzo pesante dell’Ama, sulla via Tiburtina. Il conducente del camion ha riportato delle ferite che però non risultano essere preoccupanti. La dinamica di questo incidente stradale ha visto la ricostruzione effettuata dopo lo svolgimento dei rilievi del caso, effettuati dalla Polizia Locale di Roma Capitale di stanza al V Gruppo Casilino. L’auto era una Lancia Y con al volante un uomo di 58 anni, che è morto sul colpo.

Incidente stradale, sequestrato il corpo della vittima

A niente è valso l’intervento di una ambulanza del 118. I paramedici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul perché quest’ultimo abbia invaso la corsia opposta, viene ritenuto probabile l’incorrere di un improvviso colpo di sonno. Disposto il sequestro della salma, con tutta probabilità verrà disposto lo svolgimento di un esame autoptico. Questo per cercare ulteriori risposte sulle cause dell’incidente e per vedere se la vittima fosse o meno sotto l’effetto di una eventuale assunzione di alcolici o di stupefacenti. Purtroppo è solo l’ultimo episodio di sangue sulle strade italiane.

