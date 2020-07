Fulmine sulla Statua della Libertà: immagine impressionante – VIDEO

Nel bel mezzo di una tempesta abbattutasi su New York un fulmine sembra colpire la Statua della Libertà: il video è subito virale.

“Il miglior video che sia mai riuscito a girare”: è così che Mikey Cee commenta su Twitter le immagini riprese durante il forte temporale che si è abbattuto ieri, mercoledì 22 luglio, su New York. Cee è riuscito a catturare l’attimo esatto in cui un fulmine ha illuminato a giorno la Statua della Libertà. Lo spettacolare video è immediatamente diventato virale sui social (e non solo).

Il simbolo degli Stati Uniti colpito da un fulmine

L’immagine del fulmine sulla Statua della Libertà ha anche suscitato singolari riflessioni a più ampio raggio. C’è addirittura chi ha parlato di “un segno divino”, visto e considerato l’attuale scenario politico negli Stati Uniti e il pandemonio provocato nei mesi scorsi dall’emergenza Coronavirus, o chi ha evocato il celebre film Ghostbusters. La clip in questione, girata dal molo di Ellis Island, ha ampiamente superato il milione di visualizzazioni in meno di 24 ore.

