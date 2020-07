Eros Ramazzotti, la nuova fiamma Veronica Montali: “Se son rose…”

Veronica Montali ha confermato in una recente intervista di frequentare Eros Ramazzotti: scopriamo cos’ha detto sul rapporto con il cantante.

Dopo la separazione con Marica Pellegrinelli, Eros Ramazzotti è stato affiancato ad un cospicuo numero di donne. In molti casi il cantante si è affrettato a smentire le voci che lo riguardavano, ma lo stesso non è successo quando i giornali specializzati hanno parlato di Veronica Montali. Il silenzio di Eros a riguardo ha fatto pensare che il rumor questa volta avesse qualcosa di fondato, così il settimanale ‘Di più tv‘ ha deciso di intervistare direttamente la presunta nuova fiamma del cantante.

Leggi anche ->Eros Ramazzotti sorprende: “L’amore stravolge tutto”

I due in realtà si conoscono da 15 anni, ma solo di recente hanno stretto un rapporto di confidenza. Al settimanale Veronica ha spiegato: “Ci troviamo bene insieme, parliamo di tutto. Ci confidiamo i nostri problemi. Abbiamo un vissuto che ci accomuna perché tutti e due siamo separati e abbiamo figli piccoli”. L’imprenditrice, infatti, è madre di due figli e viene da un divorzio, una situazione molto simile a quella del cantante che si è da poco separato ed è padre (oltre che di Aurora) di due figli piccoli.

Leggi anche ->Veronica Montali: chi è la presunta nuova fiamma di Eros Ramazzotti

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Veronica Montali: “Fidanzata con Eros? Se son rose…”

Sempre nell’intervista di cui sopra, Veronica ha spiegato che il cantante è andato a trovarla a Loano, dove vive e gestisce un ristorante alla moda: “La scorsa settimana è venuto a trovarmi a Loano e abbiamo passato una bellissima giornata. La mattina siamo stati a pranzo, lui e io, al mio ristorante, dove gli ho presentato mamma e papà”.

I due quindi sono fidanzati? L’ex concorrente di ‘Amici’ su questo non si è voluta sbilanciare. Probabilmente sa che Eros non ama il gossip e sicuramente vuole andarci in maniera cauta poiché entrambi hanno un vissuto importante alle spalle e dei figli da proteggere. Per questo alla domanda Veronica ha risposto: “Se son rose fioriranno…”.