Emis Killa e Patty Pravo: che intesa tra il rapper e la cantante – VIDEO

Che intesa tra il rapper Emis Killa e la cantante Patty Pravo: il duetto del 2016 che è piaciuto molto ai fan di entrambi gli artisti.

Patty Pravo è considerata ancora oggi una delle più grandi interpreti della canzone italiana: da La spada nel cuore a La bambola, passando per Pensiero Stupendo e Se perdo te, ha regalato alla nostra musica momenti indimenticabii.

Leggi anche –> Emis Killa | “Brumotti? Se lo pestano è perché va a cercarsela” | FOTO

Voce pop e talento indiscusso, la cantante non si è mai tirata indietro nelle collaborazioni portate avanti. In molti ricorderanno il successo di ‘E dimmi che non vuoi morire’, scritta per lei da Vasco Rossi e da Gaetano Curreri degli Stadio. Una più recente frontiera dell’artista è la contaminazione col rap.

Leggi anche –> Chi è Emis Killa: età, vita privata, fidanzata, carriera del rapper

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il duetto tra Patty Pravo ed Emis Killa: intesa perfetta tra i due

Un’intesa perfetta si è creata qualche anno fa con Emis Killa: i due hanno duettato insieme nel brano ‘Non siamo eroi’, contenuto nel disco ‘Eccomi’, uscito a febbraio 2016. Un duetto a lungo annunciato e che poi divenne realtà, insieme ad altre collaborazioni eccellenti contenute nel disco attesissimo della cantante. Tra queste, quelle con Gianna Nannini e Giuliano Sangiorgi.

“Con Emis è stato un incontro di simpatia durato un’intera nottata, dalla quale è nato il pezzo”, ha raccontato in un’intervista la cantante, mentre in un’altra evidenziava: “Amo Fred De Palma perché secondo me è un poeta, affronta il rap con una certa sensibilità. Emis Killa è tutta un’altra cosa: è vivace e spumeggiante, scrive cose diverse, è un altro tipo di divertimento”.