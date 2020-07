Elisabetta Gregoraci, giochi pericolosi in barca con l’amico

Curioso siparietto in barca tra Elisabetta Gregoraci e un avvenente amico: lui la trattiene e lei si libera a colpi di karate…

Eccola Elisabetta Gregoraci in barca assieme a un amico che la costringe a sfoderare alcune mosse di karate e il figlio Nathan Falco. La Nostra si sta godendo le vacanze estive a Saint Tropez, dove ha trascorso qualche giorno di relax, e per le sue uscite in mare utilizza l’imbarcazione dell’ex consorte Flavio Briatore.

La calda estate di Elisabetta Gregoraci

La showgirl impegnata con la conduzione su Italia Uno di “Battiti Live” è stata fotografata da “Nuovo” a bordo della F.B One. Durante la piccola crociera, Elisabetta Gregoraci e l’amico si lasciano andare a una certa intimità, tra tuffi, giochi e scherzi.

Nello scatto incriminato, il misterioso cavaliere tenta di energicamente trattenerla, ma lei si libera con abilità improvvisando qualche mossa di karate. Per la cronaca, dopo la separazione da Briatore la showgirl si è avvicinata all’imprenditore Francesco Bettuzzi, patron della Pure Herbal, azienda per cui è stata anche testimonial. Ma pare che i due non si vedano da tempo e ora, forse, si può immaginare perché…

