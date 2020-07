La figlia di Silvio Berlusconi, Eleonora, risponde alle voci su una presunta crisi relazionale con il fidanzato Guy Binns, andando in vacanza.

Per mesi si è parlato molto della presunta cristi tra Eleonora Berlusconi, seconda figlia di Veronica Lario e quarta di Silvio Berlusconi, ed il fidanzato Guy Binns. I due si sono conosciuti nei primi anni ’10 ed hanno avuto il primo figlio, Riccardo nel 2013. La famiglia si è allargata nel 2017, quando la bionda figlia del leader forzista ha dato alla luce la secondogenita Flora. L’ultimo arrivo in casa Berlusconi-Binns è stato quello di Artemisia, pargoletta giunta nell’estate del 2019.

Pochi mesi dopo la nascita della terza figlia, sono cominciate a girare voci di una presunta crisi tra la figlia di Berlusconi ed il modello britannico. Le indiscrezioni a riguardo non sono mai state confermate dai diretti interessati ed ora sono state smentite con i fatti dalla coppia. Da qualche giorno, infatti, i due sono approdati a Villa Certosa, residenza estiva della famiglia Berlusconi in Costa Smeralda, per passare le vacanze estive.

Eleonora Berlusconi ha superato la crisi con il fidanzato?

Le foto scattate dai paparazzi mostrano Eleonora e Guy mentre passeggiano mano nella mano in spiaggia. Una foto che caccia via le voci di crisi ancora una volta. Per loro probabilmente c’è solo un po di stanchezza, dovuta ai tanti impegni e ad una famiglia che si è nuovamente allargata. La vacanza in Costa Smeralda è l’ideale per cercare un po’ di relax. I figli, a parte la piccola Artemisia, potranno giocare con i cugini e divertirsi in spiaggia, mentre i genitori si rilassano e li osservano con occhio attento.