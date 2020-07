Demi Lovato, nozze in arrivo: Max Ehrich il suo futuro marito

Demi Lovato sposerà il suo attuale fidanzato Max Ehrich: l’annuncio è arrivato direttamente sul suo profilo Instagram con numerosi scatti di coppia

Una sorpresa in arrivo per i fans di Demi Lovato. La protagonista di numerose pellicole Disney si sposerà con il suo attuale fidanzato Max Ehrich. L’annuncio delle nozze è arrivato direttamente da lei sul suo profilo Instagram condividendo alcuni scatti con la sua dolce metà. Dopo soltanto diversi mesi di fidanzamento, i due hanno già pensato al matrimonio. La stessa Lovato in passato è stata vicinissima a sposare Wilmer Valderrama, ma i suoi problemi di salute hanno fatto saltare tutto.

Demi Lovato, la dedica su Instagram

Così la bella Lovato ha voluto dedicare un dolce pensiero al suo attuale fidanzato, che diventerà suo marito: “Sapevo di amarti fin dal primo incontro. Non mi sono mai sentita così amata incondizionatamente da qualcun altro nella mia vita (a parte i miei genitori), difetti e tutto il resto. Non mi hai mai fatto pressioni per essere qualcun altro a parte me stessa”. Infine, la sua voglia di diventare la moglie: “E vuoi che io sia la miglior versione di me stessa. Sono onorata di accettare la tua mano in matrimonio. Ti amo più di quanto una didascalia possa esprimere. Sono estasiata di iniziare una famiglia e una vita con te. Ti amerò per sempre baby. Il mio partner. Brindo al nostro futuro”.