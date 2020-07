Coronavirus, il ministro Speranza: “Possibile una seconda ondata”

Possibile seconda ondata di Coronavirus: questo è l’annuncio di pochi minuti fa del ministro della Salute Roberto Speranza

Non è finita qui. Il Coronavirus potrebbe portare una seconda ondata nei prossimi mesi come ha annunciato lo stesso ministro della Salute, Roberto Speranza, ai microfoni di Radio24 ribadendo così la sua preoccupazione: “Vogliamo essere molto determinati dopo aver vissuto questi mesi davvero difficili. Cercheremo di contenere una seconda ondata se saremo in grado di contenere i focolai. Non è certa l’ondata, ma potrebbe essere possibile”. Poi ha aggiunto: “Stiamo facendo di tutto per essere pronti investendo risorse. Attualmente l’Italia è molto più forte rispetto a febbraio, perché ovviamente conoscere il suo nemico. Ora c’è bisogno di velocità di intervento: quando c’è un focolaio, dobbiamo contenerlo limitando così il contagio”.

Coronavirus, l’annuncio di Speranza

Successivamente lo stesso ministro della Salute Roberto Speranza ha rivelato: “Le regole sono sempre le solite tre: utilizzo delle mascherine, evitare assembramenti e il distanziamento con il lavaggio delle mani. Queste norme vanno ancora rispettate per cercare di ripartire come in passato”. I prossimi mesi saranno così decisivi per capire ciò che potrebbe accadere in Italia a causa dell’emergenza Coronavirus. Attualmente si sono registrati, qua e là, diversi focolai che sono stati immediatamente riconosciuti senza dilagare più di tanto.