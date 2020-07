Coronavirus 23 luglio: più di 300 contagi, salgono attuali positivi

I numeri del contagio da Coronavirus oggi in Italia, i dati del 23 luglio: più di 300 contagi, salgono attuali positivi, basso numero di morti.

Piccoli focolai diffusi su tutto il territorio nazionale: tendono a non diminuire i casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Soprattutto in alcune Regioni dove nei giorni scorsi non si erano registrati casi, questi oggi sono tornati a crescere.

Anche oggi salgono gli attualmente positivi nel nostro Paese: da ieri ci sono 306 contagi, 10 decessi e 214 guariti in Italia. Sale di 82 in un giorno dunque gli attualmente positivi. Più di settanta in più erano stati ieri.

Dati Regione per Regione Coronavirus 23 luglio

Con 82 contagi e tre morti è la Regione Lombardia quella oggi più colpita. Segue a 55 l’Emilia Romagna, quindi il Lazio con 26 casi. Scendono leggermente i casi sia in Piemonte che in Veneto, mentre si sviluppano dei piccoli cluster sia in Puglia che in Abruzzo, dove ieri si contavano zero contagi. Trenta sono i casi in provincia di Trento.

Sedici quindi i casi in Campania, anche oggi la Regione del Sud Italia più a rischio. L’unica Regione che resta a contagio e decessi zero è la Valle d’Aosta, dove resta fermo a uno il numero di attualmente positivi, un paziente che si trova ricoverato con sintomi. La Valle d’Aosta è anche l’unica Regione che conta meno di dieci casi complessivi.