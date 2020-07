Conquista dello Spazio: sonda cinese verso Marte – VIDEO

Nuova pagina di storia che è stata scritta nelle scorse ore per quanto concerne la conquista dello Spazio: sonda cinese verso Marte.

Dopo il lancio della missione ‘Hope’ degli Emirati Arabi Uniti di qualche giorno, oggi ancora una storica giornata per la conquista dello spazio. Infatti, è partita la prima missione esplorativa della Cina su Marte, Tianwen-1.

Dovrebbe metterci circa sette mesi per raggiungere Marte ed entrare nella sua orbita. Si tratta di un momento storico dunque per la conquista dello spazio, con diverse missioni di Paesi “nuovi” rispetto a questo tipo di esperienze.

Dopo il soft landing sulla superficie di Marte, la sonda lavorerà per 90 giorni in uno studio del suolo del Pianeta rosso. Oltre alla sonda è partita nello spazio anche un satellite orbitale. Già nel 2011 la Cina aveva lanciato un satellite orbitale all’interno di una missione russa. Questa era però fallita e in ogni caso per la prima volta in assoluto una sonda spaziale cinese deve occuparsi di tutto l’iter previsto. Solo gli Usa sono arrivati su Marte fino a oggi, addirittura otto volte dal 1976 a oggi.