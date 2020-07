Bianca Guaccero, non solo Detto e Fatto: nuovo ruolo in Rai

Possibile un altro ruolo da protagonista per Bianca Guaccero, conduttrice confermata alla guida di Detto e Fatto in onda su Rai2. Ecco la novità

Novità in vista per la conduttrice di Detto Fatto Bianca Guaccero. Due stagioni davvero entusiasmanti dopo la sostituzione di Caterina Balivo, ma non è finita qui visto l’anticipazione del settimanale Oggi. La presentatrice potrebbe tornare anche a recitare con una fiction in onda su Rai1: “Avrebbe ricevuto una proposta per un ruolo da protagonista in una fiction per Rai1…Riuscirà a conciliare i due impegni?”

Bianca Guaccero, l’annuncio

Nella scorsa settimana ci sono stati gli annunci ufficiali per i vari palinsesti Rai 2020-2021: al momento la Guaccero presenterà a fine ottobre Detto e Fatto, ma non ci sarebbero novità. Infine, sarà protagonista su Rai1 con le repliche di Una storia da cantare, per poi lasciare spazio al Giro di Italia che si terrà dal 3 al 25 ottobre. Al momento non ci sarebbero novità in vista del futuro, ma tutto sarà decifrabile a partire dalle prossime settimane con un ruolo da protagonista.