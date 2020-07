Benji e Fede | Benjamin e il grave ricovero | ‘Stavo perdendo tutto’ FOTO

Il duo ‘Benj e Fede’ non esiste più, lui però ha rischiato di non esserci già molto prima. Parla Benjamin Mascolo di una esperienza che gli ha cambiato la vita.

Benjamin Mascolo dell’ormai defunto duo ‘Benji e Fede‘ ricorda di quando, nel 2014, a soli 21 anni, dovette essere sottoposto con urgenza ad un ricovero in ospedale. Il cantante originario di Modena venne intubato in Terapia Intensiva, come ricorda lui stesso sul suo profilo personale Instagram. Colpa di “uno stile di vita sbagliato”, come scrive lui stesso. L’ex componente del duo ‘Benji e Fede’ ammette che ai tempi fumava troppo. E che per due settimane che sembravano non finire mai, rimase in ospedale a combattere contro la istiocitosi polmonare. Una malattia che Mascolo definisce “rara” e che gli fece perdere 10 chili.

Benji e Fede, parla Benjamin: “Ho capito cose importanti”

“Puntavo ad affermarmi come cantante, ed allora capii come fui a mezzo passo dal perdere qualsiasi cosa”. I medici gli dissero che, smettendo di fumare, avrebbe avuto una esistenza normale. Ma non avrebbe potuto fare sport in ogni caso. “Da allora la mia vita è cambiata, io sono cambiato. Con abitudini più sane ed una promessa fatta a me stesso ed alla mia famiglia. La nostra società ci mette tutti quanti in competizione gli uni con gli altri. La vera sfida però è confrontarsi con sé stessi. E vincere”.

