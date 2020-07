La bellissima Belen Rodriguez si mostra in delle vesti inedite. Ma qualunque sia l’abbigliamento scelto, lei è sempre e comunque irresistibile.

La delusione di Belen Rodriguez per avere vissuto una fine improvvisa dell’amore che la legava a Stefano De Martino sta lasciando piano piano il passo ad altro. Alla consapevolezza di dovere andare avanti, ad esempio. La 35enne modella argentina ci dimostra di avere quasi del tutto ricomposto i pezzi del proprio umore con degli scatti su Instagram che la ritraggono nel corso della sua consueta vacanza estiva alle Baleari. Ibiza e dintorni rappresentano una tappa immancabile per lei ogni 12 mesi, quando arriviamo nel periodo più caldo dell’anno in questo emisfero.

Visualizza questo post su Instagram 𝙲𝚘𝚝𝚛𝚒𝚕 𝚕𝚘𝚟𝚎 ♡︎ #newcampaign2020 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 23 Lug 2020 alle ore 4:07 PDT

Belen Rodriguez, una bellezza sempre sconvolgente

E intanto non mancano anche dei post pubblicitari e commerciali, che contribuiscono a tenerne ai massimi livelli la popolarità. In questa foto vediamo Belen con un corsetto ma soprattutto con un paio di occhiali come mai è capitato di ammirarla in precedenza. Immagine realizzata in bianco e nero che riesce sempre a mettere in risalto alcuni dettagli, più di uno scatto a colori. Ed in qualsiasi versione la si veda, la sudamericana è sempre di una bellezza stratosferica.

Nel frattempo circola un video carpito in aeroporto a Malpensa e nel quale Belen incontra Stefano De Martino per fargli passare del tempo con il loro figlioletto, Santiago. Ma viene riferito che i due non si sarebbero scambiati alcun saluto. Lei è appena tornata dalle Baleari, mentre De Martino ha concluso al momento la propria vacanza a Capri, in base a quanto riferito da Very Inutil People.

