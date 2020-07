Beautiful, le anticipazioni delle puntate dal 27 al 31 luglio

Appuntamento da non perdere con le nuove puntate di Beautiful: ecco tutte le curiosità con la soap opera di Canale 5 dal 27 al 31 luglio

Non si ferma l’appuntamento dal lunedì al venerdì con Beautiful, la soap opera celebre che va in onda da tantissimi anni su Canale5. Secondo le indiscrezioni, dal 27 al 31 luglio, ci saranno altre novità con Steffy che inviterà Hope per trascorrere una giornata con lei, Liam e Thomas ma non sarà facile. Quest’ultimo cercherà di far cambiare idea di Hope su Liam, ma la figlia di Brooke chiamerà la piccola Phoebe. Inoltre, il giovane Spencer non è molto felice di trascorrere una giornata con loro. Martedì, invece, si vedrà come Liam avrà ragione, mentre Thomas metterà qualcosa nel bicchiere del rivale. Hope chiamerà Phoebe come la figlia che crede morta Beth, mentre quest’ultima è proprio la figlia di Steffy. Novità davvero entusiasmanti in arrivo.

Beautiful, le curiosità delle nuove puntate

Ci saranno davvero colpi di scena con la puntata di giovedì con Liam, che dopo aver bevuto il cocktail di Thomas, darà continuamente fastidio ad Hope. Infine, Wyatt si avvicinerà sempre di più a Flo: i due sapranno anche che Shauna vuole tornare a Los Angeles. Appuntamento da non perdere con le nuove puntate di Beautiful dal 27 al 31 luglio in onda sempre su Canale5.