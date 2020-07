Bambine lasciate in auto | una muore | la mamma dorme in...

Lei va a fare un sonnellino, con però le sue bambine lasciate in auto. Al risveglio questa giovane mamma capisce cosa è appena accaduto.

Una bimba è morta e la sua sorellina di un anno sta lottando per sopravvivere sua vita dopo che la loro mamma si è accorta delle due bambine lasciate in auto. Il veicolo era parcheggiato in strada, sotto al sole rovente.

La donna si chiama Kaylee Petchenik e ha 21 anni. Lei si era addormentata di pomeriggio in casa, ma al risveglio, non trovando le bimbe accanto a sé, ha avvertito immediatamente la polizia. Il fatto è accaduto nella giornata di lunedì 20 luglio, alle ore 14:00 locali a Booneville. La città si trova in Arkansas, negli Stati Uniti. Un ufficiale poi si è accorto delle due bambine lasciate in auto. Laykn, di 3 anni, ed Olivia, di soli 15 mesi, erano entrambe incoscienti e nascoste dietro ai sedili, mentre al di fuori imperversavano da ore 30°. Ma all’interno dell’abitacolo la temperatura era di gran lunga superiore.

Bambine lasciate in auto, la mamma ora rischia una denuncia

Purtroppo Laykn è morta poco dopo il trasporto in ospedale, mentre Oliva è ricoverata in condizioni critiche, come fatto sapere dalla polizia del posto. Sulla piccola vittima è stato disposto anche lo svolgimento di un esame autoptico. Da quanto si apprende, le due bambine erano scomparse da qualche ora. Alle 11:00 la loro mamma aveva chiesto allarmata ad una vicina se le avesse viste. Lei lavora di notte ed agli inquirenti ha affermato di avere chiuso la porta di casa a chiave prima di addormentarsi. La posizione della donna potrebbe essere passabile di denuncia ed una decisione in tal senso verrà presa una volta chiusa la relativa indagine su questo caso. Intanto è apparsa anche una pagina online di raccolta fondi per pagare il funerale della piccola Laykn. Purtroppo non è la prima volta che capitano casi come questo, in tutto il mondo, Italia compresa. E soprattutto in estate.

