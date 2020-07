Andrea Iannone e Cristina Buccino, i due beccati insieme: l’indizio

Novità in arrivo per la coppia Andrea Iannone e Cristina Buccino. Dopo le indiscrezioni degli ultimi mesi, ecco dove sono stati beccati i due

Un’estate davvero ricca di colpi di scena con numerosi scoop di gossip con le coppie del momento. Così come il rapporto tra Andrea Iannone e Cristina Buccino. Da qualche mese sarebbero nate tante storie su una presunta storia tra i due, ma la conferma sarebbe arrivata proprio nelle ultime con i due protagonisti che sono stati beccati insieme. Lo stesso pilota di MotoGp è stato avvistato nel locale dov’era presente la showgirl e modella italiana, con gli scatti pubblicati dal portale Vicolo delle News.

Andrea Iannone e Cristina Buccino, la conferma

La conferma, inoltre, è arrivata dall’opinionista di Uomini e Donne, Karina Cascella, con un video su Instagram: “La coppia sta riscuotendo tanto successo nelle ultime ore, quella formata da Andrea Iannone e Cristian Buccino. Le indiscrezioni risalgono dal periodo del lockdown con numerose voci del tipo “sta cosa in giro che stanno insieme”. Poi la stessa donna ha aggiunto: “E pace all’anima loro, siamo tutti contenti, ma è possibile che si debbano nascondere, affannare per non confermare? Ma pure se fosse, alla gente che gliene frega? Siamo tutti contenti, state insieme, ma non sono gli unici loro. Cioè veramente si credono tutti quanti Brad Pitt e Angelina Jolie. Ma… disagio? Ma che avete passato? Io boh…”.