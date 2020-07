Al Bano irriconoscibile, Loredana Lecciso molla tutto: “Non ce la faccio”

Al Bano ha fatto un grande cambiamento nell’ultimo periodo, un cambiamento che inizialmente coinvolgeva anche la compagna Loredana Lecciso. Ora però le cose sono cambiate.

Hanno deciso di rimettersi in forma, approfittandone del lungo periodo di quarantena. Stiamo parlando di uno dei volti più celebri della musica italiana, Al Bano Carrisi, e la compagna Loredana Lecciso. Qualcosa però non è andato per il verso giusto, lui è cambiato moltissimo e lei non ce la fa più.

Proprio così, Al Bano e Loredana hanno sfruttato il lockdown per fare i conti con il proprio peso. l’uomo di 77 anni e la donna di 47 anni hanno tentato di seguire i consigli del farmacista Alberico Lemme. Pare però che soltanto uno dei due membri della coppia sia riuscito nel proprio intento, riuscendo a perdere ben 7 chili.

È Al Bano Carrisi ad aver tratto notevoli vantaggi dalla dieta Lemme. L’uomo infatti, carico di determinazione, ha perso quasi 10 chili di peso, e adesso è più in forma che mai. Non si può dire lo stesso per la compagna, che sembrerebbe aver deciso di gettare la spugna nonostante tutti i buoni propositi.

La rivelazione di Loredana Lecciso

“Anche io avevo cominciato a seguire la dieta del dottor Lemme ma poi ho abbandonato” ha raccontato la donna a Di Più Tv. “Ci vuole una costanza che io non ho e che Al Bano invece ha. In poco tempo Al Bano è tornato in forma, sta davvero benissimo, vuole perdere ancora qualche chilo”. Insomma pare proprio che la 47enne abbia rinunciato a seguire lo stretto regime imposto dalla dieta Lemme.

Loredana Carrisi e Al Bano provano la dieta Lemme: di che cosa si tratta

La coppia si è focalizzata negli ultimi mesi sul cambiamento del proprio regime alimentare. La dieta scelta dai due è stata quella consigliata dal farmacista Alberico Lemme, che continua a spopolare tra Vip e personaggi del mondo dello spettacolo. La dieta propone una colazione, il pasto più importante della giornata, molto sostanziosa, fatta ad esempio con carne o pasta. Per pranzo invece si consiglia carne e pesce per cena. Gli spuntini sono a base di té amaro o limone. La dieta non prevede sale o dolci, ed il punto fondamentale del regime sono gli orari dei pasti: colazione mai dopo le 9, pranzo tra le 12 e le 14, e cena tra le 19 e le 21.