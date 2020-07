Stefano De Martino | a Capri lontano da qualsiasi gossip | VIDEO

Nel corso della sua vacanza nell’isola di Capri, Stefano De Martino ci fa vedere come fare per vivere sereni ed alla lontana dalle chiacchiere, in totale serenità.

Nelle ultime settimane è il protagonista indiscusso delle riviste di cronaca rosa. Ma Stefano De Martino non aspirava affatto ad avere questo privato. Il 30enne ballerino, coreografo e da un anno circa anche bravissimo presentatore televisivo, è finito sulle prime pagine di tutti i giornali ed i siti web di gossip dopo la fine della sua relazione amorosa con Belen Rodriguez. Un rischio certamente calcolato dallo showman originario di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Ed al quale ormai ci ha fatto l’abitudine, se è vero che ogni settimana deve anche sopportare le frecciatine divertenti di Peppe Jodice a ‘Made in Sud’.

Eppure, dai post pubblicati su Instagram, Stefano sembra essere l’uomo più tranquillo del mondo. Lo vediamo in questi giorni a Capri, per quella che è una bella e tranquilla vacanza il più possibile alla lontana dal chiacchiericcio. Ma anche lì non manca qualche impegno di lavoro, come dimostrano alcuni scatti realizzati a scopo pubblicitario. Nell’ultimissmo post però, datato 22 luglio 2020, De Martino dà proprio l’idea di essere come evaso da tutto ciò che sta accadendo.

Stefano De Martino, alla larga da ogni problema

Merito di un tuffo in barca fatto al tramonto. Una cosa che non è da tutti. Lui si getta nelle acque placide del Tirreno e fa sua la serenità dell’ambiente circostante. I rumours su questa o quella presunta notte d’amore con la vip di turno spariscono. A lui non importa niente delle chiacchiere. Ed i fans apprezzano e lo sostengono.

