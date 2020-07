Stasera in tv – Come sorelle su Canale 5: serie tv di Mediaset, 22 luglio

Stasera in tv – Come sorelle su Canale 5: serie tv di...

Come Sorelle questa sera sarà in prima visione su Canale 5 con il terzo episodio: tutte le anticipazioni sull’imperdibile nuova soap di Mediaset

Dal titolo originale Sevgili Geçmiş, Come sorelle è una particolare new entry del palinsesto Mediaset. La rete da tempo ha colto l’interesse del pubblico verso le soap opera estere, non necessariamente solo inglesi o americane (anzi).

Canale 5, quindi, si affaccia di nuovo alla Turchia e a uno dei temi preferiti dal pubblico: l’intrigo in famiglia.

Scopriamo insieme la trama del terzo episodio e qualche dettaglio in più sulla soap Come sorelle.

Come sorelle, la trama

La serie televisiva turca composta da 8 episodi, ognuno dei quali di 120 minuti circa. Ambientata a Smirne, è composta da un’unica stagione che inizierà questa sera su Canale 5 alle ore 21.20. Una lettera cambia il corso della vita di tre ragazze che, ognuna con un vissuto totalmente diverso alle spalle rispetto all’altra, scoprono di essere sorelle.

Ipek Gencer è un’ereditiera e un giorno, grazie alla rivelazione contenuta in una misteriosa lettera, scopre di avere due sorelle. Le due sono Cilem Akan, cantante, e Deren Kutlu, dottoressa. La bella Ipek, pur scioccata, si decide di contattare le sorelle ritrovate in occasione del suo imminente matrimonio.

Le tre ragazze si incontreranno nel villaggio di Guneshli Bahce, proprio dove si svolgerà la cerimonia di nozze.

Il terzo episodio

Sinan, accusato dell’omicidio di Tekin, viene rilasciato per insufficienza di prove. Nel frattempo Cahide prima accetta di sposare Cemal, dopo che questo le promette di stare lontano dalle sue figlie, poi fa un passo indietro capendo che questo non avrebbe mai mantenuto fede all’accordo. Cilem giura ad Azra che si vendicherà e Ipek, grazie all’intervento di Refik, si sente finalmente sicura di poter ripagare la prima parte del debito contratto da Tekin. Ma…