Una improvvisa sparatoria al funerale si conclude in tragedia. Succede tutto in pochi secondi, alla fine lo spettacolo è di quelli raccapriccianti.

Una improvvisa e tragica sparatoria al funerale, causata da più di una persona, ha lasciato a terra 14 individui. I testimoni che sono riusciti a trovare riparto da alcuni uomini armati che hanno aperto il fuoco all’impazzata riferiscono di avere visto corpi giacere ovunque.

Tutto è sorto durante una celebrazione funebre, quando all’improvviso ha fatto irruzione un veicolo. Degli sconosciuti sono scesi sfoderando delle armi martedì 21 luglio, di sera. Il fatto è successo a Chicago, negli Stati Uniti. Ma sembra che le persone che stavano presenziando all’evento abbiano alimentato a loro volta questa sparatoria al funerale, rispondendo al fuoco. Lo ha affermato la polizia, che ha trovato almeno 60 bossoli sulla scena. Inoltre c’è anche un individuo fermato. A questo punto si pensa ad un attentato avvenuto come ritorsione contro il gruppo colpito.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Sparatoria al funerale, per la polizia è un attentato pianificato

E presumibilmente si deve trattare di due gruppi legati alla malavita e fra loro rivali. Gli inquirenti hanno raccolto anche le testimonianze di alcuni residenti. I feriti e le vittime hanno ricevuto ricovero in cinque ospedali di Chicago. Tra l’altro il funerale era di una persona morta in un omicidio. “Sembrava una scena di guerra”. Nel solo mese di luglio 2020 a Chicago si contano 87 persone ferite in delle sparatorie e 17 vittime, tra le quali due bambini. Anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha promesso di occuparsi della vicenda, promettendo l’invio di 150 agenti federali per arginare le violenze in città.

