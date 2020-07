Spal Roma Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Spal e Roma è valido per la 35esima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

La Roma non demorde, sebbene il quarto posto occupato dai ‘cugini’ della Lazio sia distante dieci punti e manchino quattro giornate. Sogna un’incredibile qualificazione in rimonta alla Champions League e oggi affronta la Spal, fanalino di coda.

Il match di questa sera sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. Come detto, due squadre quelle che si affrontano oggi, con prospettive diverse. Peraltro, la Spal è già matematicamente retrocessa in Serie BKT.

Spal Roma: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca alle 21.45 del 22 luglio 2020 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara tra i padroni di casa della Spal e la Roma è solo su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky.

La partita è visibile anche in televisione: basta collegarsi infatti al canale 209 di Sky, se avete attivato il servizio congiunto Sky-DAZN. 37 i precedenti nella storia del campionato di Serie A tra queste due squadre: 15 vittorie della Roma, 12 della Spal e 10 pareggi.

Spal Roma, le due squadre in campo: le formazioni

Di Biagio, il grande ex, e Fonseca stanno completando le loro scelte e tutto sembra pronto o quasi per il match di questa sera. Queste le probabili formazioni:

Spal (4-4-2): Letica; Cionek, Bonifazi, Vicari, Sala; D’Alessandro, Valoti, Dabo, Strefezza; Floccari, Petagna. All. Di Biagio

Roma (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Zappacosta, Veretout, Cristante, Spinazzola; Mkhitaryan, Perotti; Dzeko. All. Fonseca