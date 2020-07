Relazione Marcuzzi – De Martino: “Belen si è vendicata” – VIDEO

Le indiscrezioni sulla presunta relazione dell’estate 2020, quella tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino: vendetta di Belen?

Emergono nuove indiscrezioni sulla presunta relazione dell’estate 2020, quella tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. Tutto falso, hanno sottolineato i diretti interessati. Lo hanno ribadito il marito di lei, ma anche la ex di lui.

Nel frattempo, è proprio Belen Rodriguez a essere messa sotto accusa, per avere – stando alle indiscrezioni – messo in giro la voce della presunta relazione, al solo scopo di vendicarsi del suo ex marito, con il quale è fallito anche il ritorno di fiamma recente.

Intanto, proprio perché del nulla si parla, il settimanale ‘Chi’ sceglie di dedicare una copertina a questo presunto flirt. Nel 2017, Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino si incontrano sul set fotografico. L’obiettivo è un servizio in vista dell’Isola dei famosi, proprio per il settimanale diretto da Alfonso Signorini. I due scherzano e si fanno le smorfie. “Se ai tempi i due fossero stati single, forse oggi avremmo dovuto usare altre parole per descrivere queste immagini e questa complicità”, scrive ‘Chi’.