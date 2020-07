Parma Napoli Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Parma e Napoli è valido per la 35esima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca alle 19.30 di oggi mercoledì 22 luglio una partita importante tra due società di calcio tra le più amate del panorama italiano.

Le due squadre hanno poco da chiedere a questo campionato: il Parma ha ormai 11 punti di vantaggio sulla terzultima in classifica, il Lecce, ed è praticamente salvo; il Napoli appagato dalla vittoria della Coppa Italia è ormai certo dell’Europa League.

Parma Napoli: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca alle 19.30 del 22 luglio 2020 allo stadio Tardini di Parma tra i padroni di casa e il Napoli è solo su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. DAZN trasmette anche tre partite settimanali della serie A oltre alla serie BKT e al grande calcio internazionale.

La partita è visibile anche in televisione: basta collegarsi infatti al canale 209 di Sky, se avete attivato il servizio congiunto Sky-DAZN. 35 i precedenti tra le due squadre, 17 dei quali al Tardini. Questo il bilancio in Emilia: 8 vittorie Parma, 3 pareggi, 6 successi partenopei.

Parma Napoli, le due squadre in campo: le formazioni

D’Aversa e Gattuso stanno completando le loro scelte e tutto sembra pronto o quasi per il match di questo pomeriggio. Queste le possibili formazioni:

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, B.Alves, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Karamoh, Gervinho. ALL.: D’Aversa.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Demme, Fabian Ruiz; Politano, Lozano, Insigne. ALL.: Gattuso.