Nicolò Zaniolo stupisce tutti: messaggio alla Roma dopo le polemiche

Con un post su Instagram Nicolò Zaniolo prova a gettare acqua sul fuoco delle scorse ore: con la Roma è “come quando ti innamori”, ha scritto, confessando che “amo questa maglia”.

Nicolò Zaniolo sta vivendo il momento più difficile da quando è con la Roma. Ma ora più che mai sente il suo attaccamento al club giallorosso. E proprio per questo ha posato come testimonial della nuova maglia della squadra, postando una story su Instagram che funge da metaforico ramoscello d’olivo: “E’ come quando ti innamori – scrive il calciatore su uno sfondo giallorosso e la scritta Roma, come se avesse usato un pennarello -: ci stai bene insieme, tira fuori il meglio di te, ti piace farti vedere in giro con lei”. “È la stessa cosa. Davvero, la amo questa maglia”, conclude.

La dichiarazione d’amore (calcistico) di Nicolò Zaniolo

Nelle scorse ore Nicolò Zaniolo è finito al centro di un piccolo “caso” che però, a quanto pare, ha solo rinsaldato il suo legale con la Roma. In un clima ancora teso per le critiche del tecnico Paulo Fonseca e le voci sull’aggressione verbale di alcuni compagni dopo il match col Verona, il Nostro dapprima non era stato convocato per motivi fisici, poi, ad appena due ore di distanza, regolarmente convocato per sostituire Cengiz Under dopo un’inspiegabile retromarcia di Fonseca. Ora la “dichiarazione d’amore” del calciatore per il club. Tutto bene quel che finisce bene?

