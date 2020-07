Canale 5 Massimo e Sonia Temptation Island, la coppia si è lasciata. La conferma arriva direttamente da lui tramite una storia su Instagram.

Per Massimo e Sonia ‘Temptation Island’ finisce male. La coppia si conobbe proprio nella scorsa edizione del reality show di Canale 5. Ora però il rapporto si è incrinato ed ognuno ha scelto di intraprendere un cammino diverso.

La conferma arriva proprio da Massimo Colantoni, che su Instagram ha parlato della rottura della ormai ex coppia. A sbottonarsi su quanto successo è lui, il quale parla di divergenze ed obiettivi di vita divergenti e che non potevano in alcun modo convergere. Ma sembra averla presa alquanto bene, infatti all’occhio delle telecamere non è parso per nulla turbato Invece da Sonia c’è ancora massimo silenzio. Colantoni ha scritto quanto segue in una storia su Instagram.

Massimo e Sonia Temptation Island, fine dell’amore

“Spesso nella vita gli obiettivi di una coppia non sono comuni. A volte il coinvolgimento ed i valori condivisi non si trovano sullo stesso piano. Ho messo tutto me stesso in questa relazione ma nonostante sia finita non rinnego il tempo investito insieme e gli attimi condivisi”. Per Colantoni naufraga un’altra relazione dopo quella con Ilaria Teolis. La quale a sua volta sembra avere trovato una seconda vita con Andrea. Lui non ha mai preso parte ad alcun reality o trasmissione alla De Filippi, per intenderci. Per quanto riguarda il computo totale del reality, oltre a Massimo e Sonia Temptation Island ha mietuto altre ‘vittime’ in amore. Si tratta di Vanessa Cinelli e Vittorio Collina, che pure si erano conosciuti nella passata edizione per poi lasciarsi verso Natale. Della fine del loro fidanzamento però ne siamo venuti a conoscenza solamente adesso.