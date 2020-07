Lecce Brescia Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Lecce e Brescia è valido per la giornata 35 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Oggi 22 luglio alle 21.45 si disputano ben cinque partite in contemporanea valide per la Serie A TIM: una di queste vede di fronte due squadre che si giocano le ultime chance di salvezza, ovvero il Lecce e il Brescia.

I salentini hanno comunque una migliore posizione di classifica, nonostante la sconfitta col Genoa nello scontro diretto, mentre gli ospiti bresciani si giocano oggi forse l’ultima possibilità di restare in Serie A TIM anche il prossimo anno.

Lecce Brescia: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

La partita di questa sera allo Stadio Via del Mare di Lecce viene trasmessa in diretta ed esclusiva su Sky Sport al canale 255 del satellite, 486 del digitale terrestre. La partita sarà anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Le due squadre si sono affrontate 20 volte tra A e B: i precedenti danno finora ragione ai giallorossi. Sono infatti 11 i successi del Lecce, 5 vittorie del Brescia e 4 pareggi. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate al Via del Mare era il 28 aprile 2019: finì uno a zero con gol di Tabanelli e fu una vittoria decisiva per il ritorno dei giallorossi in Serie A TIM.

Lecce Brescia, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Liverani e Lopez stanno ultimando le loro scelte in vista del match di stasera. Queste le formazioni:

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Rispoli; Barak, Tachtsidis, Majer; Shakov, Mancosu; Lapadula.

BRESCIA (4-4-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Zmrhal, Tonali, Dessena, Martella; Torregrossa, A. Donnarumma.