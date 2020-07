Kim Kardashian rompe il silenzio: la verità sul divorzio da Kanye West

Dopo le ultime indiscrezioni sull’entrata in scena di avvocati divorzisti, Kim Kardashian dice la sua sul rapporto con Kanye West.

Kim Kardashian ha finalmente rotto il suo silenzio sugli insulti rivolti da Kanye West nei suoi confronti. Ha deciso di rilasciare una dichiarazione sulla sua salute mentale e la sua esperienza con il disturbo bipolare.

Kanye, 43 anni, sostiene di aver tentato di divorziare da Kim dopo che è andata in una stanza d’albergo con il rapper Meek Mill. Ora si mormora che Kim, 39 anni, ha incontrato avvocati divorzisti per discutere del futuro della loro relazione. Ma Kim non ha mai parlato di divorzio nelle sue ultime esternazioni sui social.

I puntini sulle “i” di Kim Kardashian

“Come molti di voi sanno, Kanye ha un disturbo bipolare – scrive Kim Kardashian su Instagram -. Chiunque abbia esperienza diretta o indiretta di questa malattia, sa che è incredibilmente dolorosa e complicata da capire. Non ho mai parlato pubblicamente di come ciò ci abbia influenzato a casa perché sono molto protettiva nei confronti dei miei figli e del diritto alla privacy di Kanye quando si tratta della sua salute. Ma oggi, mi sento di dover commentare a causa dello stigma e delle idee sbagliate sulla salute mentale.

“Coloro che conoscono la malattia mentale o persino il comportamento compulsivo – continua Kim – sanno che la famiglia è impotente a meno che non ci sia di mezzo un minorenne. Non importa quanto la famiglia e gli amici si sforzino: chi è affetto dal disturbo deve prendere l’iniziativa”. Quanto a Kanye, “è una persona brillante ma complicata che, oltre alle pressioni su di lui in quanto artista e un uomo di colore, ha sperimentato la perdita di sua madre e deve fare i conti con questa malattia”. Ma “coloro che sono vicini a Kanye conoscono il suo cuore e capiscono a volte le sue parole non corrispondono alle intenzioni”. Continua…

