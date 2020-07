Ancora una volta Justine Mattera trova modo di far parlare di sé. E lo fa usando al meglio la propria immagine su Instagram. Followers in delirio per lei.

Proseguono le vacanze di Justine Mattera in giro per l’Italia. La 49enne showgirl statunitense, originaria proprio del nostro Paese in cui è ormai di casa fin dalla fine degli anni ’90, ha già avuto modo di visitare diverse località da nord a sud. Ora la vediamo di stanza ad Ischia, in tenuta da mare e con un fisico tonico ed allenatissimo, come nessuno alla sua età. Merito della tanta attività fisica svolta, più per passione che per allenamento, in bici e correndo a piedi. Questi sono i risultati: un corpo sodo e longilineo come quello di una ragazza di almeno la metà dei suoi anni.

LEGGI ANCHE –> Justine apre la tuta aderente e si mostra così | FOTO

Perché è inutile nascondere ciò che già si sa: la Mattera non è più giovanissima. Ma arrivare alle soglie del mezzo secolo di vita nelle sue condizioni deve essere un motivo di vanto. E lei incanta Ischia adesso, illustrandoci le bellezze del luogo e spiegandoci tante curiosità sul Castello Aragonese che sorge sull’isola napoletana. Per i suoi ammiratori è decisamente un bel vedere, uno spettacolo unico.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Gianmaria Antinolfi e Belen: vacanze insieme a Ibiza

Justine Mattera, il solito incanto in tenuta estiva

E si tratta solamente degli ultimi scatti di Justine, che spesse volte si mostra spregiudicata, provocatrice. E spinta tante volte anche da alcune critiche dei soliti haters. In diversi a volte la rimproverano di non mostrare un comportamento consono a quello di una madre di famiglia ormai matura. Lei fa spallucce e va avanti per la sua strada. E la stragrande maggioranza dei suoi followers approva.

LEGGI ANCHE –> Cristiano Ronaldo, Georgina fa arrossire i fan con scatti sensuali dallo yacht