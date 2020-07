Inter Fiorentina Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Inter e Fiorentina è valido per la giornata 35 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Oggi 22 luglio alle 21.45 si disputano ben cinque partite in contemporanea valide per la Serie A TIM: una di queste vede è un grande classico del nostro campionato e vede di fronte le formazioni di Inter e Fiorentina.

I nerazzurri vincendo tornerebbero al secondo posto e andrebbero a cinque punti dalla Juventus, in attesa di vedere cosa accadrà domani, mentre di fronte c’è la formazione viola, che ha raggiunto matematicamente la salvezza e non ha nulla da chiedere a questo campionato.

Inter Fiorentina: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

La partita di questa sera allo Stadio Artemio Franchi di Firenze viene trasmessa in diretta ed esclusiva su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La partita sarà anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio.

Le due squadre si sono affrontate 163 volte in Serie A: il bilancio è di 66 vittorie nerazzurre, 53 pareggi e 44 successi viola. All'andata finì 1-1 con grande rammarico dei nerazzurri.

Inter Fiorentina, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Conte e Iachini stanno ultimando le loro scelte in vista del match di stasera. Queste le formazioni:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Godin; Moses, Barella, Brozovic, Biraghi; B. Valero; Lukaku, Sanchez.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery.