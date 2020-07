A Gorizia un bambino in un pozzo fa scattare i soccorsi immediati. Purtroppo però il suo ritrovamento culmina con un tragico epilogo.

Tragedia a Gorizia con un bambino in un pozzo. Il piccolo aveva 12 anni e si trovava all’interno del campo estivo di Villa Coronini. All’improvviso è precipitato nel sottosuolo, dopo una caduta da ben 30 metri di altezza. Purtroppo l’impatto con il suolo è risultato fatale, perché i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad organizzare il suo recupero, lo hanno riportato in superficie morto. Il ragazzino ha perso la vita certamente a seguito della caduta. E nonostante l’immediatezza dei soccorsi, non è stato possibile fare nulla per salvargli la vita.