Il programma di Eleonora Daniele ‘Storie Italiane’ ha avuto una meritata riconferma nel palinsesto di Rai 1. E lei non vede l’ora di tornare in onda da mamma.

A ‘Storie Italiane’, confermatissimo programma del palinsesto di autunno e inverno della Rai, ci sarà l’altrettanto confermata Eleonora Daniele. Per la conduttrice televisiva originaria di Padova è un gran bel periodo, con la nascita della figlia Carlotta avvenuta qualche mese fa, a maggio 2020.

Lei stessa non riusciva a crederci ed aveva perso le speranze, nonostante oggi a 43 anni l’età non sia off limits per tentare una gravidanza. Poi è avvenuto questo piccolo grande miracolo. E le soddisfazioni arrivano anche dal punto di vista professionale. Il fatto di essere diventata mamma e di avere scoperto un ruolo nuovo, responsabilità nuove, ha cambiato Eleonora Daniele. Al quotidiano ‘Il Giornale’ la veneta parla di “canali emotivi più forti e derivanti dal fatto di essere diventata madre. Le stesse sensazioni le avevo vissute anche nel corso della gravidanza”.

Eleonora Daniele: “Diventare mamma ti cambia la vita”

Anche prima di partorire, lei non ha mai voluto rinunciare neanche ad un giorno di conduzione. È sempre andata a lavorare ma senza mai avere comportamenti rischiosi in grado di nuocere alla gravidanza. Ora l’appuntamento sul piccolo schermo è per il prossimo 7 settembre. Nel frattempo Eleonora si gode la sua bambina, il marito, la famiglia e le vacanze estive. E c’è spazio anche per la sua grande amica e collega, Mara Venier. Che le è sempre stata molto vicina e che farà da madrina di battesimo di Carlotta. Poi il futuro potrà riservare altri percorsi alla Eleonora conduttrice ed attrice. Lei sogna di potere recitare in teatro, cosa che ha già fatto in passato. Bisognerà valutare tra qualche anno.

