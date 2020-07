La fidanzata di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, fa impazzire i fan con una serie di scatti dallo yacht di famiglia in cui mette in mostra il lato b.

Con qualche affanno in più del previsto, la Juventus di Sarri si accinge a conquistare il suo nono scudetto consecutivo. Il merito di questo successo è da attribuire all’estro e alla classe di Paulo Dybala e ai gol del fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo. In questo suo secondo anno in Italia, infatti, il cinque volte pallone d’oro ha messo a segno 30 reti, tornando sule medie realizzative che aveva con il Real Madrid in Spagna.

A causa del lockdown e del Covid-19, Cristiano Ronaldo e tutti gli altri calciatori si sono visti costretti ad annullare il periodo di riposo estivo. Il portoghese continuerà a giocare sino ad agosto, periodo in cui dovrà concentrarsi sull’obiettivo principe della stagione, la conquista della tanto agognata Champions League. Se il portoghese, dunque, ha dovuto rinunciare alle sue vacanze estive, lo stesso non vale per la fidanzata Georgina Rodriguez. La bella argentina, infatti, si gode il sole ed il mare del mediterraneo a bordo dello yacht di famiglia.

La fidanzata di Cristiano Ronaldo fa impazzire i fan con degli scatti sexy

Le gite in barca della bella argentina sono ben documentate sul profilo Instagram. Negli ultimi giorni la Rodriguez ha fatto impazzire i propri fan con una serie di scatti dall’alto contenuto erotico. In uno di questi si mostra di spalle mentre prende il sole sull’imbarcazione con il lato b in bella mostra. La foto che più di tutte ha colpito i suoi follower, però, è quella scattata durante una sessione di allenamento. Georgina in leggins rosa e top nero si tiene in forma con degli squat e durante l’esercizio ginnico ben poco è lasciato all’immaginazione.