Costantino Vitagliano si è fidanzato, scopriamo chi è la nuova fiamma

Con un post pubblicato su Instagram, l’ex re dei tronisti, Costantino Vitagliano, ha annunciato ai fan di essere fidanzato, scopriamo chi è la nuova fiamma.

Da quando è iniziato ‘Uomini e Donne‘ ci sono stati un’infinità di tronisti, ma nessuno di questi ha raggiunto a popolarità di Costantino Vitagliano. L’ex pupillo di Maria De Filippi, infatti, ha fatto appassionare alla sua figura ed alla relazione costruita all’interno del programma milioni di persone. La sua fama è diventata tale da guadagnarsi anche diversi inviti ad altre trasmissioni Mediaset. Se al giorno d’oggi il passaggio dei protagonisti di alcuni programmi in altre trasmissione dell’emittente è un meccanismo ben oliato, ai tempi di Costantino era un’assoluta novità.

Leggi anche ->Costantino Vitagliano apre ad ritorno clamoroso – VIDEO

L’interesse mediatico generato dal tronista è stato tale da far sì che giornali e siti di gossip s’interessassero alla sua vita privata anche diversi anni dopo l’addio alla televisione. Nessuno dei suoi successori ha avuto una visibilità tale negli anni a seguire. L’unico a suscitare un discreto interesse mediatico è stato Andrea Damante, il quale però è stato offuscato dalla fama della sua corteggiatrice, Giulia De Lellis.

Leggi anche ->Costantino Vitagliano: “Ecco cosa c’è stato tra me e Alessandra Pierelli”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Costantino Vitagliano si è fidanzato

Cogliendo d’anticipo i siti ed i giornali specializzati, Costantino nelle scorse ore ha annunciato il suo fidanzamento. Lo ha fatto pubblicando una foto in compagnia della sua nuova fiamma che la stessa ragazza ha pubblicato sul proprio profilo Instagram in contemporanea. Accanto allo scatto si legge: “official .❤️ #love #boyfriend #oneandonly”. Insomma non c’è spazio per i fraintendimenti. I due sembrano felici e si mostrano sorridenti. In un secondo post, invece, vediamo un video in cui la neo coppia è abbracciata e si scambia effusioni. Chi è la nuova fiamma di Costantino? Si tratta di una ballerina russa di 30 anni: la splendida Luba Mushtuk.