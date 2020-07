Cecilia Rodriguez | sirena in costume da bagno in Sicilia | FOTO

Nessuna è più bella di Cecilia Rodriguez. L’argentina si trova in Sicilia assieme al fidanzato Ignazio Moser, al fratello Jeremias e a degli amici. Ed appare più radiosa che mai.

Ha sempre un fisico capace di destare meraviglia, Cecilia Rodriguez. La modella argentina si trova in Sicilia, dove negli ultimi giorni ha bazzicato tra le isole di Panarea e di Salina. Con lei c’è l’immancabile Ignazio Moser, suo fidanzato da tre anni. Ed ecco pure il fratello Jeremias ed altri loro amici. Tutti loro stanno vivendo un periodo di immensa felicità e spensieratezza, anche se la Chechu pare si trovi lì anche per motivi di lavoro. Ad ogni modo la sua permanenza è breve. Oggi, 22 luglio 2020, dovrebbe essere l’ultimo giorno. Poi si partirà per altri lidi.

Ma intanto Cecilia sta lasciando un ottimo ricordo di sé. Infatti la possiamo ammirare in costume, con un due pezzi capace di esaltare ulteriormente le sue forme e quel corpo sinuoso e mozzafiato che si ritrova. Veramente incantevole, non ci stancheremo mai di staccare i nostri occhi da lei, che è un esempio di femminilità e di sensualità.

Cecilia Rodriguez, così straordinariamente bella

I followers della 30enne sudamericana si stropicciano gli occhi e qualcuno osa anche, chiedendole di liberarsi di quel costume e di tutto quanto la ricopre. Un invito che naturalmente Cecilia non può accettare. Ma lei è uno show incomparabile e senza eguali già così.

